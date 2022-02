Bob-Anschieber Mitterer mit positivem Corona-Test

Sammer nicht mehr in Quarantäne

Nicht mehr in Quarantäne ist Bob-Anschieber Markus Sammer aus dem Maier-Team, der 33-Jährige war seit seiner Ankunft in China insgesamt bereits zweimal in Quarantäne, weil er wegen eines schwankende Ct-Wertes immer wieder wegen negativen auch positive Proben abgegeben hatte. Sammer war am 8. Jänner beim Weltcup in Winterberg das erste Mal auf das Coronavirus positiv getestet worden.