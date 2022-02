Gold-Favoritin Goggia steht kurz vor Comeback

Die verletzte Top-Abfahrerin Sofia Goggia ist laut italienischen Verbandsangaben auf Kurs, bei Olympia in Peking ihr Comeback zu geben! Die Gold-Favoritin hatte sich zuletzt schwer am Knie verletzt, wodurch ihre Teilnahme an den Winterspielen in Gefahr geriet. „Ich habe ein privates Video von Sofia Goggia bekommen: Sie ist bereit, sie kommt zurück“, sagte Giovanni Malago, der Chef des nationalen olympischen Komitees (Coni), am Freitag nach der Eröffnungsfeier in Peking.