EV Finkenstein feiert 50-Jahr-Jubiläum

Die Eisschützen des EV Finkenstein hatten dieses Jahr allen Grund zum Feiern: So konnte zum Beispiel ihre neue Halle am Sportplatzgelände in Finkenstein eröffnet werden. Außerdem wurde das 50-Jahr-Jubiläum begangen - und es stellten sich wunderbare sportliche Erfolge ein. Der Verein konnte den Aufstieg in die 2. Bundesliga (Eis) und die Nationalliga auf Asphalt schaffen. Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Bis zu viermal wird in der Woche trainiert, und die Kampfmannschaft ist eingespielt. Obmann Bernhard Zellot: „Sie spielen bereits seit Jahren zusammen. Es sind alles Schützen aus unserer Gemeinde, worauf ich besonders stolz bin.“ Im Verein sind derzeit etwa 30 Eisschützen aktiv tätig.