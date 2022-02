Wieder stimmt SPÖ-Gewerkschafter gegen Impfpflicht

„Untauglich und nicht durchführbar“

So viel Bühne wie am Donnerstag erhält der Bundesrat nur selten. Man darf gespannt sein, wie die SPÖ mit den beiden prominenten Abweichlern umgehen wird. Gegenüber Muchitsch gab es intern ja einiges an Groll. Er sah sich nach seiner Entscheidung im Nationalrat gegenüber der „Krone“ nicht als Rebell, das Gesetz sei aber „untauglich und nicht durchführbar.“