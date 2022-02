Im Halleiner Rathaus kehrt noch keine Ruhe ein

Laut Gericht besteht der „ausreichend begründete Verdacht“, dass der Spitzenbeamte sechs Dienstrechtsverletzungen begangen haben könnte. Die Vorwürfe seien keine Kleinigkeiten. Sie könnten vielmehr „das Ansehen der Stadtgemeinde Hallein gefährden“, heißt es in dem Urteil. Der Spitzenbeamte kämpfte bis zuletzt um sein Recht, erst im Jänner sendete er eine 70 Seiten lange Ergänzung zu seiner Beschwerde an das Gericht. Die zuständige Richterin beeindruckte dies offenbar nicht. Jüngst tauchten zudem Handynachrichten des Ex-Amtsleiters auf – versandt an ÖVP-Politiker.