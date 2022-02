SPOÖ-Kehraus mit neuem Besen lässt Fragen offen

Was ist da eigentlich passiert zu Wochenbeginn in der Landes-SPÖ? Warum wurde Parteichefin Birgit Gerstorfer so plötzlich und brutal aus dem Verkehr gezogen? Man konnte die Nachtigall schon am Sonntag trapsen hören, als der Linzer SPÖ-Stadtchef Klaus Luger in einem Interview vom „besorgniserregenden Zustand“ der Landes-SPÖ sprach, die „nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft“ sei. Linz und Leonding (wo mit Sabine Naderer-Jelinek eine starke SPÖ-Bürgermeisterin regiert) stellte Luger als Gegenmodelle dar, in denen sich die Partei mit der Bevölkerung mitentwickelt habe: „Wir sind dort attraktiver und offener“.