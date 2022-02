„Shovel Knight“-Schöpfer kündigen neues Projekt an

Yacht Club Games, das Entwicklerstudio hinter dem Retro-Hit „Shovel Knight“, hat ein neues Projekt angekündigt. Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter sucht man Unterstützer für das - siehe Video - an „Zelda“-Klassiker erinnernde „Mina the Hollower“. Das Finanzierungsziel von 275.000 Euro wurde bereits kurz nach dem Start der Kampagne überschritten, mehr als 9000 Unterstützer haben über 460.000 Euro für die Fertigstellung des Games bereitgestellt. Wann genau „Mina the Hollower“, in dem der Spieler eine Wühlmaus spielt, erscheinen soll, hat Yacht Club Games noch nicht verraten.