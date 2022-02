Betrug mit Luxus-Autos: Bande ergaunerte Millionen

Fünf Männer haben im großen Stil Luxusautos durch diverse Firmengeflechte nach Österreich geschleust und so rund fünf Millionen Euro an Steuern und Abgaben hinterzogen. Schwerpunkt der Steuerhinterziehung sei Tirol gewesen. Wie das Finanzministerium in einer Aussendung am Donnerstag berichtete, wurden die Täter nun vom Landesgericht Innsbruck rechtskräftig zu hohen Haft- und Geldstrafen verurteilt.