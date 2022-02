Österreicher-Klub feiert Kantersieg in der NHL

Über einen Kantersieg haben sich die Minnesota Wild in der nordamerikanischen NHL am Mittwoch freuen dürfen. Ohne Marco Rossi gewann das Team aus Saint Paul-Minneapolis bei den Chicago Blackhawks mit 5:0. Kevin Fiala egalisierte dabei mit einem Tor und einem Assist den internen Rekord für die längste Punkteserie eines Wild-Spielers. Zwölf Partien hintereinander hat der Schweizer nun mindestens einen Punkt verbucht - wie in der Saison 2016/17 der Finne Mikael Granlund.