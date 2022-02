Lili Paul-Roncalli soll in die „Starmania“-Jury

Während die Fans von „Dancing Stars“ in diesem Jahr auf ihre Show verzichten müssen, weil das beliebte Format bis 2023 Pause macht, um dann „erfrischt“ zurückzukehren, stehen die „Starmaniacs“ in den Startlöchern. Ab 4. März singen sich im ORF-Zentrum am Küniglberg wieder junge Talente die Seele aus dem Leib. Bewertet werden sollen sie da angeblich unter anderem von Zirkus-Prinzessin Lili Paul-Roncalli.