Lili Paul-Roncalli: „Mutter hat den Krebs besiegt“

Mit Tennis-Star Dominic Thiem schwebt „Let‘s Dance“-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli im siebenten Himmel. Die Karriere der zauberhaften Artistin und Tochter von Zirkus-Chef Bernhard Paul ist ebenfalls beim Abheben. Doch sie hat schwierige Zeiten hinter sich und nimmt jetzt aus ganz persönlichen Gründen an der TV-Sendung „Showtime of my Life“ teil, die für die Krebsfrüherkennung wirbt.