„Grüner“ Atomstrom: Steirische Politik ist empört

„Ein Rückschritt in die Steinzeit“

Nichtsdestotrotz ist auch in der steirischen Landespolitik die Ablehnung groß. „Die Entscheidung ist ein Rückschritt in die Steinzeit der Energiegewinnung. Aus vergangenen Katastrophen wissen wir alle, wie gefährlich Energiegewinnung aus Atomkraft ist. Es ist das völlig falsche Signal, dass Atomenergie künftig als ‚grün‘ bezeichnet werden darf“, sagen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) in einer gemeinsamen Aussendung.