Verletzter Schnabelwal vor Athen tot aufgefunden

Das Tier war wohl ursprünglich mit einem Schiff kollidiert und womöglich sogar in dessen Propeller geraten - darauf hatten die Verletzungen an Schnauze und Körper hingewiesen. Tierärzte, Taucher und andere Freiwilligen starteten eine Hilfsaktion, um das Tier zu retten. Der Zustand des Schnabelwals besserte sich, er tauchte dann auch in größere Tiefe, was Hoffnung aufkeimen ließ - letztlich vergeblich.