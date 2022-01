Hoffnung für verletzten Wal vor der Küste Athens

Ein junger Schnabelwal, der am Freitag verletzt in seichtem Gewässer am Athener Stadtstrand entdeckt wurde, hat sich in Richtung offenes Meer aufgemacht. Das teilte am Samstag die griechische Umweltorganisation Arion mit, die sich für den Schutz von Walen einsetzt und sich um das Tier gekümmert hatte (siehe Video oben). Auch das Schifffahrtsministerium meldete sich: Der Wal sei in größere Tiefe getaucht und steuere auf den Saronischen Golf zu.