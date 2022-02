Maskierte verübten Anschlag auf ATIB-Zentrale

In der Nacht auf Mittwoch haben zwei maskierte Personen mehrere Fensterscheiben der ATIB-Zentrale in Wien Favoriten eingeschlagen, wie die Türkisch Islamische Union in einer Aussendung mitteilte. In Summe seien insgesamt zehn Scheiben komplett eingeschlagen und mehr als fünf Scheiben beschädigt worden. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verurteilte den Angriff scharf.