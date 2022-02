Die MFG als neue Protestpartei in Niederösterreich

Schockstarre und Schönrechnen - das waren die ersten Reaktionen auf den überraschend deutlichen Einzug der Liste MFG in den Gemeinderat von Waidhofen an der Ybbs. Die Fraktion um Wolfgang Durst hat, wie berichtet, 17 Prozent erobert. Die Volkspartei mit Werner Krammer rechnete indes vor, dass sie trotz 18,9 Prozent (!) Verlust „immer noch doppelt so stark geworden ist wie die beiden annähernd gleichplatzierten Zweiten“.