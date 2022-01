Red Bull Salzburg holt Belgier Van der Brempt!

Für Van der Brempt soll Salzburg kolportierte fünf Millionen Euro an den belgischen Spitzenclub überwiesen haben. Der belgische U21-Teamspieler stand im Herbst in zwölf Ligaspielen und fünf Partien in der Champions League für Brügge auf dem Rasen. Van der Brempt agierte dabei großteils als Wechselspieler.