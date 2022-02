Impfung war schon bei Pocken-Epidemie der Ausweg

Parallelen zur heutigen Corona-Situation

73,8 Prozent der Zwettler sind vollimmunisiert, weitere 1,7 Prozent teilgeimpft. Für den Bürgermeister der 10.500-Einwohner-Stadt ist das noch ausbaufähig. Mit Stadthistoriker Friedel Moll suchte er ähnliche Situationen in der Heimatgeschichte. „Die erste schriftliche Aufzeichnung über die Pocken in Zwettl stammt von 1720. 1821 wurden die Seelsorger verpflichtet, aus dem Taufbuch Kinder herauszuschreiben und sie dem Impfarzt zu melden. Im Pfarrarchiv sind Impfprotokolle von 1829 bis 1841 erhalten“, erzählt der Stadthistoriker. Das wurde damals deshalb nötig, weil der Raum Zwettl von Pockenerkrankungen stark heimgesucht wurde. „Die Geschichte zeigt, dass sich Vertrauen in die Wissenschaft auszahlt. Das hat letztlich die Pocken besiegt und wird auch die Corona-Pandemie beenden“, ist sich Mold sicher. So engagierten sich einst öffentliche Stellen, wie etwa die Kreisämter oder ab 1850 die neu geschaffenen Bezirkshauptmannschaften, und die Bürgermeister für eine möglichst flächendeckende Pockenimpfung. Trotzdem gab es auch damals Ängste und auch starke Zurückhaltung vor der Immunisierung.