Linz Tourismus setzt voll auf Weiblichkeit

Frauen-Schwerpunkte

Eine direkte Fortsetzung werde es nicht geben, so Steiner, natürlich wolle man sich auch heuer wieder etwas anders präsentieren. Details verriet er noch nicht. Neu ist, dass der Linz Tourismus heuer auf das Gendern online sowie in Broschüren verzichtet und nur mehr rein weibliche Formulierungen verwendet - mit dem Hinweis, dass sich auch Männer mit angesprochen fühlen sollen. Damit unterstreicht man auch die diesjährigen Frauen-Schwerpunkte in einigen Linzer Kulturhäusern wie etwa dem Lentos.