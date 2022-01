Pilz: „Der Anstand verabschiedet sich gerade“

„Finde, Werner Kogler sollte Kopftuch tragen“

Es sei „schon allerhand, so wie die ÖVP zu werden und dann von ihr noch ein Koalitionshackel ins Kreuz zu kriegen“, fasste der ehemalige Grüne Peter Pilz die Situation aus seiner Wahrnehmung via Twitter zusammen. „Der Anstand“, habe die Partei verlassen, spielte er zudem auf einen entsprechenden Wahlkampfslogan der Partei an. „Ich finde, Werner Kogler sollte, weil er die Grünen in der Sideletter-Affäre getäuscht hat, für den Rest seiner Regierungstätigkeit ein Kopftuch tragen“, meinte er zynisch.