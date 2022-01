Auch vier Pfoten müssen üben

Der Hubschrauberflug ist der Höhepunk für die Jungen. Die erfahreneren Hunde nehmen es gelassener. Zu ihren Einsätzen gehörte der Flug oft schon dazu, denn sie und ihre Hundeführer werden am Weg zum Ernstfall oft vom Heli abgeholt - aus der Familie zum Einsatz. Denn, was nicht vergessen werden darf: 95 Prozent der Zeit sind „Sammy“, „Bailey“ und Co. Familienhunde.