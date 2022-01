Österreichs Wirtschaft im 4. Quartal geschrumpft

Industrie- und Baukonjunktur verlor an Dynamik

Auch die Industrie- und Baukonjunktur verlor vor dem Hintergrund von Lieferengpässen an Dynamik, so das Wifo. Die Wertschöpfung in der Industrie sank um 1,7 Prozent, in der Bauwirtschaft um 1,4 Prozent. Der Außenhandel wurde durch die schwächere Industrie und eine geringere Reiseverkehrsnachfrage gedämpft, die Exporte und Importe sanken um je 1,2 Prozent. Die Investitionsnachfrage war weiter stabil. Die Bruttoanlageinvestitionen veränderten sich gegenüber dem Vorquartal kaum (+0,4 Prozent).