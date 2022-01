Letzter Lockdown kostete die Wirtschaft weniger

„Jeder Lockdown belastet die betroffenen Betriebe und sorgt für einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden, den wir mit gezielten Hilfen so gut wie möglich abfedern. Positiv ist jedoch, dass die Kosten des letzten Lockdowns unter jenen des Vorjahres lagen. Das zeigt uns, dass unsere Wirtschaft resilienter wird“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Neben der Ökosozialen Steuerreform, die im Jänner beschlossen wird, sollen unterschiedliche Maßnahmen in einem Wirtschaftsimpulspaket gebündelt werden, um Arbeitsplätze, Standort und Wohlstand abzusichern, so der Minister.