Angst vorm Frauenarzt: Tastuntersuchung notwendig?

Außerdem können jungen Frauen verschiedene Hilfestellungen angeboten werden, um die so angstbesetzte invasive Untersuchung (wenn sie notwendig ist) psychisch gut zu bewältigen. Expertinnen fordern u.a. mehr Informationen über gynäkologische Untersuchungen für junge Mädchen, und zwar Informationen, die mitbedenken, wie viel Stress ihnen dieser Arztbesuch häufig bereitet. Sexuelle Bildung sollte Mädchen deshalb empowern, d.h. so weit unterstützen, dass sie selbstbestimmt mit der Gynäkologin die notwendigen Untersuchungen besprechen können. Junge Frauen wie Lena haben ihre Angst vor Gynäkologen durch die schlechten Erfahrungen aus ihrem Bekanntenkreis gelernt. Wenn sich auch gute Erfahrungen herumsprechen, können Mädchen hoffentlich in Zukunft den Wissensaustausch beim Arzt nicht mehr nur als bedrohlich sondern auch als unterstützend erleben.