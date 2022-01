Leichtathletik-Ass Verena Mayr in Aubière gute 6.!

Österreichs Leichtathletik-Ass Verena Mayr hat ihre Saison beim stark besetzten Hallen-Fünfkampf in Aubière mit 4396 Punkten und Platz sechs begonnen. Die Oberösterreicherin, die am Dienstag 27 Jahre alt wird, hatte ihren Auftakt ins WM-Jahr ohne jeden Test-Event bestreiten müssen. Grund: In der Vorwoche war ein Meeting in Linz, bei dem sie hätte starten wollen, wegen Covid-Erkrankungen in der Organisation abgesagt worden. So konnte sie mit diesem „Kaltstart“ in Frankreich durchaus zufrieden sein - vor allem mit den abschließenden 800 m, bei denen sie mit 2:11,57 die zweitbeste Zeit aller Teilnehmerinnen lief.