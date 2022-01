Harter Kampf gegen Dämonen

Es ist kein Geheimnis, dass viele Kinder und Jugendliche trotz ihrer jungen Jahre mit Dämonen zu kämpfen haben. Die Corona-Pandemie setzt ihnen psychisch zu. Angebliche Schönheitsideale, die Influencer in den Sozialen Netzwerken hochpreisen, ermuntern sie, in Hungerstreiks zu gehen. Für Drogendealer sind sie leichte Beute, denn diese locken sie zu sich heran, machen sie abhängig von illegalen Substanzen und nutzen sie eiskalt aus. Nicht zu vergessen sind negative Erfahrungen jeglicher Art, die sie innerhalb des Familien- und Freundeskreises erleben und die in ihnen großes Leid auslösen können.