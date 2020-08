Mädchen (13) tot in Wohnung aufgefunden

Für die Jugendliche kam jede Hilfe zu spät

So wie aktuell eine erst 13-jährige Österreicherin. Sie befand sich am Mittwoch in der Wohnung eines Bekannten in Telfs. Um 8.20 Uhr stellte dieser fest, dass das Mädchen kein Lebenszeichen mehr von sich gab. „Der Mann alarmierte die Rettung. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der 13-Jährigen feststellen“, erklärt Polizei-Pressesprecherin Sabine Reinthaler im „ Krone-Gespräch“.