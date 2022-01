„Als Österreicher will ich natürlich die Medaille“

Krone: Sie werden in Peking neben dem Slalom auch in der Kombination starten. Jener Disziplin, in der Ihr Papa Hubert 1988 Gold holen konnte.

Strolz: Ja und das ist etwas sehr Emotionales für mich. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an all das denke. Es ist für mich eine riesengroße Sache, dass ich überhaupt bei Olympia für Österreich an den Start gehen darf. Speziell im Slalom, bei dem starken Team. Dass ich dann auch noch die Chance habe in der Kombi zu fahren, mit der Vergangenheit meines Papas, ist nochmals etwas ganz Besonderes.