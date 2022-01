Strolz: „Der Papa hat immer an mich geglaubt“

Immer und immer wieder entschuldigte sich Johannes Strolz gestern in Adelboden für seine Tränen. Die ihn noch Stunden nach seinem Sensationssieg auf dem legendären Chuenisbärgli übermannten. Mit dem er ein Märchen schrieb, von dem nicht einmal er selbst zu träumen gewagt hatte. „Ganz ehrlich, mit einem Sieg hatte ich vor dem Rennen nie im Leben gerechnet“, gestand „Strolzi“, der 29-jährige Sohn des Olympiasiegers Hubert (Kombi-Gold 1988). Der Papa stand auch auf der Liste jener Leute, bei denen sich der gefeierte Sieger bedanken wollte, ganz oben. „Der Papa hat immer an mich geglaubt. Es hat viele Leute gegeben, die meinten, dass ich das mit dem Slalomfahren bleiben lassen soll. Aber Papa meinte immer: ,Hannes, du hast alles, was es braucht, um an die Weltspitze zu kommen.‘“