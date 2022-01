Strolz beendete mit Sieg 25-jährige Durststrecke

Vor fast 25 Jahren, am 26. Jänner 1997 gewann Mario Reiter den Slalom von Kitzbühel - 19 Hundertstel vor Italiens Superstar Alberto Tomba und 0,45 Sekunden vor dem Norweger Finn Christian Jagge. Es war der dritte Weltcupsieg in der Karriere des Oberländer, der sich 1998 in Nagano zum Olympiasieger in der Kombination krönte und im November 2001, einen Tag vor seinem 31. Geburtstag, seine Laufbahn beendete.