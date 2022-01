Ruth Brauer-Kvam: „In mir steckt ein ,Gizmo‘“

Und Sie erfreuen sich jeden Tag an „Gizmo“.

Ja, weil Tiere, so banal es klingt, im Hier und Jetzt sind. Es wäre nicht schlecht, wenn wir bei uns öfters reinfühlen und sagen: Jetzt ist eigentlich eh alles ok? Weiter geht’s! Der finnische Filmemacher Aki Kaurismäki hat gesagt: „It takes a dog to love a dog, and it takes a dog to know a dog.“ Irgendwo in mir ist auch ein „Gizmo“.