Hilferufe aus den Ländle-Kindergärten

Gewissermaßen als Wachrüttler übergaben am vergangenen Montag der ÖGB Vorarlberg und die Fachgewerkschaften „younion“, „vida“ und „GPA“ Schöbi-Fink einen Forderungskatalog. „Es braucht eine Verkleinerung der Gruppengröße, mehr Personal, eine Ausbildungsoffensive und auch mehr Gehalt.“ Zuvorderst müssten aber „Sofortmaßnahmen“ in die Wege geleitet werden, um die akuten Probleme in den Griff zu bekommen - etwa in Form von Zusatzmitteln für Unterstützungspersonal in der Administration.