Unfall mit Lkw im Saalachtal endete glimpflich

Riesenglück hatte eine Pinzgauerin am Freitagvormittag im Schneegestöber in St. Martin bei Lofer! Beim Überqueren der B311 rutschte sie in die Kreuzung, als ein Lkw angerauscht kam. Die Lenker konnten eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern, blieben aber unverletzt.