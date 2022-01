Schon 557 Tiroler Klassen wegen Corona-Lage daheim

Ausfall von Lehrern „noch kein Problem“

Auch 453 Lehrer fallen wegen einer Infektion aus. Engpässe könne man derzeit aber noch gut überbrücken, heißt es aus der Bildungsdirektion. Mehr als zehn Prozent der Klassen – in Summe 557 - befinden sich im Distance Learning. Am Montag kommen neue dazu. Gleichzeitig kehren Klassen an die Schule zurück. Bildungs-LR Beate Palfrader spricht von fordernden Woche für Schüler, Lehrer und Eltern: „Es ist aber wichtig, den Schulbetrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.“