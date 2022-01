„Kriminalitäts-Pandemie“ während Corona-Krise

Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock warnt vor einer „Kriminalitäts-Pandemie“, die sich parallel zur Corona-Krise aufgebaut habe. So nahm etwa der illegale Medikamentenhandel stark zu, die Cyberkriminalität sei in den zwei Jahren geradezu „explodiert“, sagte er nach einem Arbeitsgespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in Wien. „Täter haben weltweit in Windeseile die coronabedingten Verwundbarkeiten unserer Gesellschaften ausgenutzt“, so Stock.