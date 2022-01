Nestlé will Kakaobauern mit Schulgeld unterstützen

Der Lebensmittelkonzern Nestlé will bis im Jahr 2030 1,3 Milliarden Franken (rund 1,25 Milliarden Euro) in die Nachhaltigkeit seiner Kakaolieferketten stecken. Dafür hat das Schweizer Unternehmen einen neuen Plan mit verschiedenen Maßnahmen lanciert. Um Kinderarbeit entgegenzuwirken, will man etwa das Schulgeld für die Kinder von Kakaobauern übernehmen.