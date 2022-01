Weltstar mit Liebe zu Linz wird 85 Jahre alt

Konzert zum Geburtstag

Wenn also Philip Glass kommenden Montag 85 Jahre alt wird, dann wird auch in der Landeshauptstadt gefeiert. Mit dem Konzert „A Tribute to Philip“ im Deep Space des AEC gratulieren Maki Namekawa, Dennis Russell Davies und Cori O’Lan dem Maestro zum Ehrentag. Auf dem Spielplan stehen „6 Etudes for Piano“, „Piano Sonata“ sowie „Four Movements for Two Pianos“ - 50 Glückliche können live dabei sein (Tickets: www.kupfticket.at). Der Rest der Welt kann das Konzert im Live-Stream genießen. Vielleicht schaut der Weltstar an seinem Ehrentag von New York nach Linz?