Nur wenig Interesse an superschnellem Internet

Der Countdown läuft...

Schon am 7. Februar soll in Magdalensberg mit den Anschlüssen begonnen werden. Dort haben sich aber erst 28 Prozent angemeldet. Die Deadline für Brückl ist der 11. Februar, dort hält man bei 32 Prozent. In beiden Gemeinden ist man aber zuversichtlich, die Quote zu schaffen. In Wahlkampfmanier wird dafür geworben. Bürgermeister Andreas Scherwitzl setzt in Magdalensberg auf persönliche Gespräche, um technische Bedenken auszuräumen: „Oft muss man klarmachen, dass da kein Kanalrohr, sondern eine dünne Leitung verlegt wird, und dass der Wert der Immobilie steigt.“