Zivilschutz-Tipps aus NÖ für deutsche Helfer

Kainz berichtet: „Auch die Einbindung der Bürger bei der Erstellung der Katastrophenschutzpläne und das damit einhergehende Verständnis für mögliche Gefahren in der eigenen Gemeinde sind Basis eines funktionierenden Katastrophenschutzes. In Niederösterreich sind wir diesbezüglich auf einem guten Weg“, so der Verbandspräsident.