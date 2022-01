Alkohol und Streit führten zu Messerstecherei

Wilde Szenen spielten sich vor einem Wohnhaus in Illmitz ab. Nach reichlich Alkohol eskalierte gegen Mitternacht ein Streit. In Rage dürfte ein Kontrahent dem anderen ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben. In Panik stach eine Bekannte des Opfers mit einem Taschenmesser auf den Angreifer ein. Festnahme!