Welser-Möst hat das falsche „Orchester“ dirigiert

Zwei Schweizer vorne, Daniel Hemetsberger und Matthias Mayer knapp dahinter. Franz Welser-Möst hat bei der Abfahrt am Sonntag das falsche „Orchester“ dirigiert. Die erste Geige spielte Beat Feuz. „Ja, leider. Aber ich war 13 Jahre Chef in der Züricher Oper. Insofern ist es ein kleiner Ersatzerfolg“, so Welser-Möst augenzwinkernd.