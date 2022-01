„Eine herbe Klatsche!“ Becker geht auf Zverev los

„Er muss überlegen, was da passiert ist. Er strotzte vorher vor Selbstvertrauen, aber irgendetwas ist in diesen Wochen von Australien passiert. Das Achtelfinale ist zu wenig für einen Spitzenspieler wie Zverev“, betont der 54-Jährige. Zverev, die Nummer drei Tennis-Welt, galt zusammen mit Daniil Medwedew als absoluter Topfavorit auf den Titel in Melbourne.