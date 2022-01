Zverev sauer: „So habe ich das nicht verdient!“

Schläger zerhackt

Beim Duell mit Shapovalov zertrümmerte der gebürtige Hamburger auch einen Schläger. „Das mache ich auch nicht einfach so. Wenn man so schlecht spielt, da kannst du rumhüpfen, wie du willst. Ich hätte fast den zweiten Satz gewonnen, aber mit der Leistung hätte ich das auch nicht verdient“, so Zverev. Am Montag geht es nach Hause nach Monaco.