Arbeitsmarkt: 34% mehr Stellenausschreibungen

Österreichweit wurden im Vorjahr rund 466.000 Jobs ausgeschrieben; das entspricht einem Plus von 35 Prozent. In Salzburg wurden rund 39.000 Stellen per Inserat ausgeschrieben - das entspricht einem Plus von 34 Prozent. Ähnlich stark war der Zuwachs in Vorarlberg (plus 35 Prozent) und in Oberösterreich (plus 43 Prozent). Nur im Burgenland wurden weniger Jobs ausgeschrieben als 2020.