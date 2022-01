Double-Double von Pöltl bei 30. Spurs-Niederlage

Die Spurs waren kurz vor Ende des dritten Viertels bereits mit 15 Zählern im Rückstand gelegen, aber noch einmal zurückgekommen. In der Schlussminute verkürzten sie auf 109:111. Pöltl sprach von einem „großen Kampf. In der ersten Hälfte sind viele Würfe, die wir normalerweise machen, nicht gefallen, aber nach der Pause sind wir richtig in Fahrt gekommen“. Am Ende habe es „knapp nicht gereicht“. Bei Philadelphia ragte einmal mehr Center Joel Embiid heraus, der 38 Punkte, zwölf Rebounds und sechs Assists verzeichnete.