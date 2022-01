Erneuter Höchstwert bei Infektionszahlen

Die 7-Tage-Inzidenz erreicht einen Wert von über 2570 – so hoch wie noch nie in dieser Pandemie. Laut Experten soll sich die Wocheninzidenz am Peak bei maximal 4500 einpendeln. Doch allein bei den 5 bis 14-Jährigen liegt diese bereits darüber. Dicht gefolgt von der Altersgruppe der 15 bis 24-Jährigen. Mit einer Inzidenz von knapp 580 liegen die über 84-Jährigen auf dem letzten Platz.