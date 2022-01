Sechster Sieg in Folge für Phoenix Suns

Vorjahresfinalist Phoenix Suns hat seine Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf sechs Erfolge ausgebaut. Das Team um Anführer Chris Paul holte am Samstagabend ein 113:103 gegen die Indiana Pacers und steht damit weiter klar vor den Golden State Warriors an der Spitze der Western Conference. Paul hatte starke 16 Vorlagen und steuerte zudem 18 Punkte zum 36. Saisonsieg der Mannschaft bei.