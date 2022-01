Salzburg verliert 120-Minuten-Test gegen Admira

Fußball-Meister Salzburg hat sich in einem Testspiel zweier Bundesligisten gegen die Admira mit 1:2 geschlagen geben müssen. Die Partie bei Schneetreiben in Taxham ging wie vereinbart über 120 Minuten. Zugang Wladimir Nikolow brachte die Niederösterreicher in der 72. Minute in Führung, in der Verlängerung legte Dominik Starkl (94.) nach, ehe Benjamin Sesko (102.) die „Roten Bullen“ noch heranbrachte.