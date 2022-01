Wie ist es, eine Kennedy zu sein?

Sie haben als Anwältin gearbeitet und die Interessenvertretung „Common Sense about Kids and Guns“ gegründet - das ist etwas, was wir uns in Europa gar nicht vorstellen können, Kinder und Schusswaffen …

Ich weiß. Kinder und Jugendliche sind mir sehr wichtig. Als Botschafterin interessiere ich mich für den persönlichen Austausch zwischen jungen Menschen in Österreich und jungen Menschen in den USA. Unsere Länder können einander noch näher rücken, wenn die jüngere Generation zusammenwächst. Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich werde mit verschiedenen Vereinen und Organisationen zusammenarbeiten, auch mit dem Jugendparlament.