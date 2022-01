Linzer landete am Geburtstag in der Zelle

Drei Tage zuvor war in Kematen am Innbach ein 25-Jähriger ausgeflippt, weil sein Handy nicht das tat, was er wollte und er ging auf Schwester, Schwager, Vater und herbeigerufene Polizisten los. Erst mit Pfefferspray war er zu beruhigen. Am selben Tag war ein Linzer (26), der einem 34-Jährigen in die Nase gebissen hatte, sogar noch in der Zelle im Polizeigefängnis aggressiv, trat und spuckte gegen Beamte.